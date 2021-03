Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 marzo 2021

Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’avanzamento della campagna vaccinale, le misure di contenimento che potrebbero essere prese dopo Pasqua e la crescente crisi economica di molti cittadini a cui il Decreto Sostegni ha provato a dare una prima risposta. Di questo e di molto altro si parlerà con Giorgia Meloni, durante l’intervista esclusiva per Dritto e Rovescio.

Con Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, si approfondirà il tema dei vaccini, tra la mancanza di dosi per entrare in una fase a pieno regime e le prospettive per le future riaperture quando la parte più fragile della popolazione sarà stata messa al sicuro. Ampio spazio anche alle differenze di organizzazione nella somministrazione tra i diversi territori: mentre molti anziani ancora aspettano, alcune categorie risultano privilegiate e non mancano i cosiddetti “furbetti” che trovano il modo di saltare la fila.

Come di consueto, secondo le anticipazioni di Dritto e Rovescio, un ampio approfondimento sarà dedicato alla crisi economica e, in particolare, al condono delle cartelle esattoriali fino a un importo di 5mila euro, misura che molto ha fatto discutere i partiti all’interno della maggioranza. E ancora, un focus sull’iniziativa del ministro del Lavoro Andrea Orlando di istituire un Comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza, che ad oggi ha aiutato ancora pochi beneficiari a trovare un lavoro. Tra gli ospiti della puntata anche: il senatore Maurizio Gasparri (FI), il deputato Gianfranco Librandi (IV) e gli europarlamentari Elisabetta Gualmini (Pd), Antonio Maria Rinaldi (Lega) e Ignazio Corrao.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 25 marzo 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

