Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 agosto 2022

Questa sera, giovedì 25 agosto 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera torna con una nuova stagione “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ospite del primo appuntamento, il leader della Lega Matteo Salvini per analizzare i temi della campagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni. Nel corso della serata, si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, sembra essere vicino alla cancellazione. E ancora, un approfondimento sulle recenti minacce e violenze a opera di ragazzi appartenenti ad alcune baby gang che stanno mettendo in pericolo la serenità di molte città italiane. Tra gli altri ospiti: Licia Ronzulli, Paola De Micheli, Carla Ruocco, Luigi De Magistris, Elisabetta Gardini e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 25 agosto 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.