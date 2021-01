Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 gennaio 2021

Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, i temi della politica, dopo che il Governo Conte ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato. I numeri però, soprattutto a Palazzo Madama, sono risicati. Quale il futuro dell’esecutivo? Sarà in grado di gestire l’emergenza sanitaria ed economica? Come si comporterà nelle prossime ore il presidente del Consiglio? E per i vaccini, possiamo fidarci degli accordi fatti dalla Comunità Europea con la Pfizer che continua a ritardare le consegne?

Tra gli ospiti della puntata: il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani e il governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato, come di consueto, alla crisi economica, con storie e testimonianze degli esercenti in difficoltà, che protestano per le rinnovate chiusure e l’assenza di adeguati ristori economici.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

