Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 dicembre 2023

Questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervista il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel corso della puntata un ampio approfondimento verrà dedicato all’economia: dalle misure contenute nella manovra finanziaria, alle difficoltà che molti italiani devono fronteggiare specialmente nel periodo natalizio. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Carlo Fidanza, Elisabetta Gualmini, Silvia Sardone, Maurizio Gasparri, Diana De Marchi e Michela Vittoria Brambilla.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 21 dicembre 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.