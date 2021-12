Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 dicembre 2021

Questa sera, giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, tanti temi: dal passaggio di alcune regioni in zona gialla per l’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni, all’ipotesi di obbligo vaccinale, fino alle preoccupazioni economiche per il crescere dell’inflazione e del costo della vita. Sempre in tema Covid-19, ampio spazio alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, che prenderà il via a fine mese, e alla variante Omicron con i relativi problemi di gestione sanitaria legata anche agli sbarchi. Ospite principale il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Nel corso della serata, un approfondimento sarà dedicato all’imminente entrata in vigore del super green pass: il ministro degli Interni Luciana Lamorgese e i prefetti hanno annunciato controlli più serrati per i trasgressori, che rischieranno multe dai 400 ai 1000 euro. Inoltre, con nuovi documenti e testimonianze inedite, si tornerà a parlare del vero e proprio racket dietro all’occupazione di case popolari e dei problemi di integrazione di alcune comunità nomadi che nessuna politica di accoglienza pare essere riuscita a risolvere.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 2 dicembre 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.