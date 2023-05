Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 maggio 2023

Questa sera, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata Paolo Del Debbio intervisterà il Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci sull’emergenza maltempo che ha investito diverse zone dell’Italia, in particolare l’Emilia Romagna. Nel corso della puntata, un approfondimento sul tema della sicurezza nelle città italiane strettamente collegato al fenomeno dell’immigrazione. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Tommaso Foti, Pierfrancesco Majorino, Matteo Perego, Lorenzo Pacini e Silvia Sardone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 18 maggio 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.