Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 dicembre 2025

Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si parlerà del delicato negoziato per la pace in Ucraina, che – secondo quanto affermato da Donald Trump – non è mai stata così vicina. Ampio approfondimento sarà dedicato anche al caso di Garlasco, con l’incidente probatorio che si annuncia come una tappa decisiva nella nuova inchiesta per concorso in omicidio a carico di Andrea Sempio. Infine, uno sguardo alle feste, tra tradizione e attualità: si parlerà di Natale, cucina italiana e costume. Tra gli ospiti anche: Ilaria Cavo e Marco Lisei.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 18 dicembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.