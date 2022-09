Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 settembre 2022

Questa sera, giovedì 15 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel nuovo appuntamento con Dritto e rovescio Paolo Del Debbio intervista la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. Inoltre, ospite in studio il leader di Azione Carlo Calenda. Nel corso della serata, si affronterà il tema del caro energia, con un’analisi sul piano per la riduzione dei consumi di elettricità e gas ipotizzato dall’Europa e delle ripercussioni per le tasche dei cittadini. Spazio, inoltre, a un approfondimento sulla situazione delle periferie italiane. Tra gli altri ospiti: Licia Ronzulli, Luigi Brugnaro, Davide Faraone, Angelo D’Orsi, Silvia Sardone, Morina Cirinnà e Giuliano Granato.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 15 settembre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.