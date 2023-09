Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 settembre 2023

Questa sera, giovedì 14 settembre 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervista Antonio Tajani. Tanti i temi che con il Vicepremier e Ministro degli Esteri verranno affrontati: dalla situazione economica del nostro Paese, ai provvedimenti su cui il Governo sta lavorando in materia di stipendi, fino alla gestione dell’immigrazione e della sicurezza nelle città italiane. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato ad un confronto sulle nuove norme contro la criminalità, con un inasprimento delle pene contro i baby criminali. E ancora, un approfondimento sulle proteste degli ex percettori del Reddito di cittadinanza. Ad accompagnare Paolo Del Debbio, tra gli altri: Giovanni Donzelli, Brando Benifei, Ettore Licheri, Isabella Tovaglieri, Alessandro Morelli, Giuliano Granato e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 14 settembre 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.