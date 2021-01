Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 gennaio 2021

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’intervista al leader di Italia Viva Matteo Renzi e al viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri sugli argomenti di più stretta attualità politica, economica e sanitaria. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica, in particolare alle difficoltà degli esercenti che si trovano a dover far fronte a regolamentazioni che cambiano nel giro di pochi giorni, alle categorie professionali escluse dai ristori e alle proteste di baristi e ristoratori per le prolungate chiusure.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

