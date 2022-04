Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 aprile 2022

Questa sera, giovedì 14 aprile 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’evoluzione della guerra tra Ucraina e Russia, con l’offensiva decisiva nel Donbass. Tante le domande a cui si cercherà di dare una risposta: qual è il vero obiettivo di Vladimir Putin? Quanto durerà ancora questo conflitto?

Nel corso della serata, ampio spazio sarà poi dedicato ad un approfondimento sulla propaganda russa e su quella ucraina: l’informazione sembra infatti rappresentare un ulteriore e fondamentale campo di battaglia per il Presidente Vladimir Putin e il Premier Volodomyr Zelensky. Inoltre, Paolo Del Debbio intervisterà Rudoph Giuliani per approfondire con l’ex sindaco di New York e avvocato dell’ex presidente Trump i rapporti tra Russia e USA. Infine, un focus sulle conseguenze economiche del conflitto per il nostro Paese, che si trova a dover fare i conti con i rincari di bollette, energia e alimenti e con la ricerca di possibili alternative al gas russo. Tra gli ospiti di Paolo del Debbio nel corso della serata: Alessandro Cattaneo e Gennaro Migliore.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 14 aprile 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.