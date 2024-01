Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 gennaio 2024

Questa sera, giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nel corso della puntata un approfondimento verrà dedicato al caso Pandoro Pink Christmas che vede indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano la nota imprenditrice Chiara Ferragni, raggiunta dalle telecamere della trasmissione. E ancora, spazio all’istanza della Corte d’Appello di Brescia per la revisione del processo a carico di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all’ergastolo per la strage di Erba. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Pierfrancesco Majorino, Maurizio Gasparri, Vittorio Sgarbi, Alessia Morani, Diana De Marchi e Simonetta Matone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 11 gennaio 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.