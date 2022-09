Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 settembre 2022

Questa sera, giovedì 1 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ospita in studio il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il leader di Impegno Civico e ministro degli Esteri Luigi Di Maio in vista della tornata elettorale del 25 settembre. Nel corso della serata, si affronterà il tema del carovita, con un’analisi di tutte le azioni che potrebbero essere introdotte per risolvere la situazione. Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che continua a essere al centro del dibattito pubblico. Tra gli altri ospiti della puntata di oggi: Beatrice Lorenzin, Giovanni Donzelli, Maurizio Lupi, Alessandro Morelli, Michele Gubitosa e Marta Collot.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 1 settembre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.