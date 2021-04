Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 aprile 2021

Questa sera, giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini, per commentare il nuovo decreto legge con le norme che sostituiranno quelle in vigore fino al 6 aprile, l’inchiesta che vede coinvolte alcune navi delle ONG indagate per aver intascato dei soldi per portare migranti in Italia e un giudizio sull’azione politica del Governo.

A seguire, secondo le anticipazioni di Dritto e rovescio, intervista a tutto campo all’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero che analizzerà la situazione economica del Paese, le misure di ristoro introdotte dall’esecutivo Draghi e le prospettive a breve e lungo termine. Come di consueto, attraverso le testimonianze e i racconti di commercianti e lavoratori autonomi alle prese con la crisi, un’ampia pagina sarà dedicato alle nuove restrizioni e al Decreto sostegni non sufficiente per aiutare tutte le categorie, mentre dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico arriva la proposta di allargare il reddito di cittadinanza agli immigrati. Infine, spazio a un dibattito sull’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e sul passaporto vaccinale proposto dall’Ue.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 1 aprile 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Il capitale umano: tutto quello che c’è da sapere sul film Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla sesta puntata: concorrenti e ultime news Chi è Isolde Kostner, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021