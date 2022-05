Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 maggio 2022

Questa sera, giovedì 5 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, le conseguenze e i nuovi scenari aperti dall’offensiva russa in Ucraina. La minaccia russa che incombe sull’Europa, resa più concreta dalle parole del premier Vladimir Putin e del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, e tutte le strade da percorrere per raggiungere la pace saranno al centro del nuovo appuntamento di oggi, giovedì 5 maggio, con “Dritto e Rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, focus sulle sanzioni alla Russia e sull’invio di armi all’Ucraina, due temi che dividono non solo la classe politica occidentale ma anche l’opinione pubblica. Inoltre, un approfondimento su come la propaganda si contrapponga alla verità e giochi un ruolo fondamentale nella guerra.

E ancora, un’analisi economica sul Decreto sugli aiuti a famiglie e imprese approvato dal Consiglio dei ministri per ridurre il caro-vita e accelerare la transizione ecologica. Infine, a un anno dalla sua scomparsa, spazio alla vicenda di Saman Abbas, 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata Andrea Ruggieri, Matteo Ricci e Paolo Ferrero.

