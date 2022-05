Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 maggio 2022

Questa sera, giovedì 19 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La politica internazionale, con un’analisi sulle posizioni americane in merito al conflitto tra Russia e Ucraina e la visita del premier Mario Draghi dal presidente Joe Biden, sarà al centro del nuovo appuntamento di questa sera, giovedì 12 maggio, con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, l’intervista ad Antonio Tajani. Con il vicepresidente di Forza Italia si affronterà il tema legato al conflitto in Ucraina: da che cosa può fare l’Italia in termini pratici per giungere il prima possibile a un trattato di pace a come aiutare i cittadini piegati dalla crisi economica. Nel corso della serata, si dibatterà sulla volontà di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato, con il conseguente irrigidimento della Russia. Infine, un focus sulla propaganda russa contro l’Italia e sulle polemiche attorno al discusso reality russo contro gli omosessuali.

Streaming e tv

