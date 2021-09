Dream Horse: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Dream Horse è il film in onda questa sera, mercoledì 22 settembre 2021, alle ore 21.15 in prima serata su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2020 diretta da Euros Lyn, con Toni Collette e Owen Teale. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Dream Horse? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Jan Vokes (Toni Collette), una donna che vive in un paesino del Galles, dove lavora come barista e addetta alle pulizie. Nonostante non abbia un soldo in tasca e nessuna esperienza con gli equini, Jan decide di allevare e prendersi cura di Dream Alliance un cavallo da corsa, aiutata dai vicini di casa e amici. La donna li convince a investire sul cavallo, fiduciosa che, una volta divenuto un forte destriero, possa prendere parte alle corse e competere con i campioni.

Jan cerca di superare i momenti difficili, grazie all’amore per Dream, al quale è tanto legata, e all’appoggio del suo gruppo di amici, che si impegnano il più possibile per aiutarla. Tutti i loro sforzi, però, verranno ripagati quando il cavallo inizia a partecipare alle competizioni e in breve tempo scala le classifiche, arrivando a prendere parte alla Welsh Grand National, una delle corse ippiche più importarti del paese. È così che Dream dimostra di essere un vero campione, non deludendo Jan, che ha sempre creduto in lui, e che i sogni, se inseguiti con perseveranza e determinazione, possono essere realizzati.

Dream Horse: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Dream Horse, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Toni Collette, Owen Teale, Alan David, Lynda Baron, Damian Lewis, Karl Johnson, Steffan Rhodri, Rhys ap William, Carwyn Glyn, Siân Phillips, Benji Wild, Anthony O’Donnell, Darren Evans e Di Botcher. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Toni Collette: Jan Vokes

Owen Teale: Brian Vokes

Alan David: Bert

Lynda Baron: Elsie

Damian Lewis: Howard Davies

Karl Johnson: Kerby

Steffan Rhodri: Gerwyn

Rhys ap William: Kev

Carwyn Glyn: Dylan

Siân Phillips: Maureen

Benji Wild: Rob Rossi

Anthony O’Donnell: Maldwyn

Darren Evans: Goose

Di Botcher: Nerys

Trailer

Di seguito il trailer del film Dream Horse, stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Dream Horse in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 settembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.