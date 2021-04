Dragon Trainer: trama, personaggi e streaming del film

Questa sera, 24 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Dragon Trainer, film d’animazione del 2010 diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois. Prodotto dai DreamWorks Animation e distribuito dalla Paramount. Tratto dal libro Come addestrare un drago scritto nel 2003 da Cressida Cowell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sull’isola di Berk, l’occupazione principale di ogni vichingo è dimostrare il suo valore in qualità di uccisore di draghi, che periodicamente rubano il bestiame. Il giovane Hiccup, figlio del capovillaggio Stoick, è troppo piccolo e gracile per combattere i draghi, così inventa dispositivi meccanici durante il suo apprendistato con Skaracchio il fabbro. Ma durante un attacco, Hiccup riesce ad abbattere una Furia Buia, l’esemplare di drago più pericoloso e raro. Una volta trovato, però, non riesce a ucciderlo e mosso a compassione lo libera, ma nota la sua incapacità di volare per via della coda ferita a causa della trappola creata dal ragazzo. Le visite di Hiccup nella foresta sono sempre più frequenti e pian piano riesce a conquistare la fiducia del drago, che chiama “Sdentato” per via dei suoi denti retrattili, che dimostra una grande intelligenza, curiosità e capacità di apprendimento. Tuttavia, un drago incapace di volare è un drago che ha pochissime speranze di sopravvivenza, per cui Hiccup gli crea una protesi apposita alla coda per permettergli di volare. Ma la protesi è instabile e necessita di manutenzione perché continui a funzionare. Dopo diversi tentativi, Hiccup trova una soluzione efficace e impara a cavalcare Sdentato. Hiccup ormai ne è convinto: quello che sanno i vichinghi sui draghi è tutto sbagliato.

Dragon Trainer: doppiatori e personaggi

Abbiamo visto la trama di Dragon Trainer, ma quali sono i personaggi e i doppiatori del film? Ecco l’elenco completo:

Flavio Aquilone: Hiccup Horrendous Haddock III

Letizia Scifoni: Astrid Hofferson

Roberto Draghetti: Stoick l’Immenso

Carlo Valli: Skaracchio Ruttans

Gabriele Patriarca: Gambedipesce Ingerman

Alessio Nissolino: Moccicoso Jorgenson

Letizia Ciampa: Testabruta Thorston

Mattia Ward: Testaditufo Thorston

Streaming e tv

Dove vedere Dragon Trainer in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda oggi – 24 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

