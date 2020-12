Dragon Trainer, il film in onda su Italia 1: trama, cast e streaming

Dragon Trainer è un film d’animazione del 2010 diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois che segue le avventure di un cacciatore di draghi che s’imbatte in una creatura che diventerà molto presto sua amica. Il film è tratto dal libro Come addestrare un drago di Cressida Cowell, pubblicato nel 2003, e dà il via ad un’avvincente saga ambientata nel mondo dei Vichinghi con protagonista il giovane Hiccup. Al primo film infatti segue il secondo, Dragon Trainer 2, uscito nel 2014, e poi il terzo e ultimo capitolo, Dragon Trainer – Il mondo nascosto, uscito nel 2019. Inoltre la fama della trilogia ha dato vita anche ad un franchise composto da cortometraggi, serie tv e due sequel. Vediamo di cosa parla il primo film di Dragon Trainer.

Trama

Siamo sull’isola di Berk, dove la lotta tra vichinghi e draghi non si estingue mai. Per essere accettati dalla comunità esiste un rito di passaggio ben preciso e cioè uccidere un drago. Hiccup, figlio del capo dei vichinghi, è un ragazzo intelligente ma poco affine al combattimento, prendendo le distanze dallo stereotipo della sua gente. Hiccup si dimostra molto capace nel lavoro d’ingegneria, sa costruire diversi dispositivi meccanici senza difficoltà. Suo padre un giorno lo manda in un centro di addestramento per giovani vichinghi e qui si rapporta con gli altri ragazzi del villaggio, molto più motivati di lui a catturare un drago. Durante un attacco notturno, Hiccup con la sua catapulta colpisce un drago, ma nessuno gli crede perché la creatura è fuggita nella foresta. Così Hiccup il giorno dopo va a cercare il drago e scopre di aver avuto ragione e di aver colpito un drago molto raro, Furia Buia, e anche molto pericoloso. Hiccup non lo uccide, anzi, nota che è ferito e che non è più in grado di volare, per questo nei giorni seguenti cerca di interagire con lui, chiamandolo Sdentato, e lentamente riesce a conquistare la sua fiducia.

Cast

Chi vediamo nel cast di doppiatori del film d’animazione= Partiamo da Hiccup, il protagonista, doppiato da Flavio Aquilone, mentre Letizia Scifoni è Astrid. Roberto Draghetti doppia Stoick l’immenso, mentre Carlo Valli è la voce di Skaracchio Ruttans. Gabriele Patriarca è Gamedipesce Ingerman, mentre Alessio Nissolino è Moccicoso Jorgenson. Letizia Ciampa è Testabruta e Mattia Ward è Testaditufo.

Streaming

Dove vedere il film? Dragon Trainer come già detto arriva in prima serata su Italia 1 sabato 19 dicembre 2020, alle ore 21:30. Il canale è disponibile al tasto 6 del telecomando e al tasto 506 per la versione HD. Chi vuole seguire invece il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

