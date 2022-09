Doppio gioco: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 13 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Doppio gioco (Shadow Dancer), film del 2012 diretto da James Marsh con Clive Owen, Andrea Riseborough e Gillian Anderson, presentato al Sundance Film Festival e successivamente fuori concorso al Festival di Berlino nel 2012. È stato presentato anche al Torino Film Festival nella sezione Festa Mobile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Belfast, negli anni settanta, abita una bambina chiamata Colette McVaight. Il suo piccolo fratellino muore in strada in seguito a degli scontri durante il conflitto nordirlandese. Da questo momento lei e la sua famiglia saranno legati all’IRA. Colette, ormai adulta negli anni novanta, viene rapita dai servizi segreti britannici che la mettono davanti a due alternative: o andare in carcere per venticinque anni (lasciando così il figlio di dieci anni) o diventare una spia per i servizi segreti. Colette sceglie di collaborare e verrà aiutata da Mac, un agente del MI5.

Doppio gioco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Doppio gioco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andrea Riseborough: Colette McVeigh

Clive Owen: Mac

Gillian Anderson: Kate Fletcher

Aidan Gillen: Gerry

Domhnall Gleeson: Connor

Bríd Brennan: madre

David Wilmot: Kevin Mulville

Stuart Graham: Ian Gilmour

Martin McCann: Brendan

Michael McElhatton: Liam Hughes

Streaming e tv

Dove vedere Doppio gioco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 13 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.