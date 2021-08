Doppia colpa: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Doppia colpa è il film in onda questa sera, martedì 31 agosto 2021, su Rai 3 dalle 21.20 in prima visione. Si tratta di un thriller avvincente di Simon Kaijser del 2018 (titolo originale Spinning Man), con Guy Pearce, Pierce Brosnan e Minnie Driver. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Doppia colpa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Evan Birch (Guy Pearce), uomo affascinante, marito felice, padre amorevole e stimato professore di filosofia. Quando Joyce (Odeya Rush), una studentessa di un college vicino dove lavora, scompare misteriosamente, i sospetti ricadono proprio su Evan a causa di alcuni eventi del passato che ritornano a perseguitarlo.

Proprio per quest’ultimo motivo, sua moglie (Minnie Driver) fatica a credere al suo alibi, così come il detective Malloy (Pierce Brosnan) che s’insospettisce ancor di più a seguito di alcune prove che indicano l’uomo come il colpevole. Da questo momento in poi Evan dovrà cercare in tutti modi di dimostrare la sua innocenza, spesso sbagliando l’approccio e cacciandosi lui stesso nei guai…

Doppia colpa: il cast del film

Il thriller Doppia colpa, in prima visione su Rai 3, vanta un cast d’eccezione, tra cui: Guy Pearce, Pierce Brosnan, Minnie Driver, Alexandra Shipp, Odeya Rush, Jamie Kennedy e Clark Gregg. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Guy Pearce: Evan Birch

Pierce Brosnan: detective Malloy

Minnie Driver: Ellen Birch

Alexandra Shipp: Anna

Odeya Rush: Joyce Bonner

Jamie Kennedy: Ross

Clark Gregg: Paul

Trailer

Di seguito il trailer di Doppia colpa, questa sera su Rai 3 in prima visione dalle 21.20.

Streaming e tv

Dove vedere Doppia colpa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 31 agosto 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.