Don Matteo 14: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Don Matteo 14? La nuova stagione della fortunata serie con protagonista Raoul Bova va in onda in prima serata su Rai 1 ogni giovedì dal 17 ottobre 2024 alle ore 21.30. In tutto sono previsti dieci episodi, in onda in prima visione uno a settimana. Il finale di stagione è previsto per il 19 dicembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 17 ottobre 2024

Seconda puntata: 24 ottobre 2024

Terza puntata: 31 ottobre 2024

Quarta puntata: 7 novembre 2024

Quinta puntata: 14 novembre 2024

Sesta puntata: 21 novembre 2024

Settima puntata: 28 novembre 2024

Ottava puntata: 5 dicembre 2024

Nona puntata: 12 dicembre 2024

Decima puntata: 19 dicembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Don Matteo 14? Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti, e va in onda in prima serata ogni giovedì su Rai 1. La fine è prevista intorno alle 23.30. Una stagione che ci regalerà tanti colpi di scena, addii e nuovi ingressi già a partire dalla prima puntata. Dopo un lungo tira e molla, la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il magistrato Marco Nardi (Maurizio Lastrico), infatti, convoleranno finalmente a nozze (per poi uscire di scena). E non saranno gli unici, perché anche il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) porterà all’altare la sua amata Elisa (Pamela Villoresi), mamma della capitana Olivieri.

Streaming e tv

Dove vedere Don Matteo 14 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 17 ottobre 2024 alle ore 21.30 in prima serata ogni giovedì. Anche in streaming su Rai Play o disponibili on demand.