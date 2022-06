Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 2 giugno 2022, va in onda in prima serata e in replica la prima puntata di Don Matteo 12. La fiction ha come protagonista Terence Hill, attore che ha poi lasciato la serie TV nel corso della tredicesima stagione (andata in onda fino alla precedente settimana) cedendo il posto a Raoul Bova, subentrato come Don Massimo. Ma, ancor prima di tutti questi stravolgimenti, la dodicesima stagione ha raccontato altre storie intrecciatesi con quella di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda giovedì 2 giugno 2022 su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della prima puntata

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, la prima puntata di Don Matteo 12 si intitola Non avrai altro Dio all’infuori di me. La puntata racconta di Anna e Marco sommersi dai preparativi per il matrimonio. I due però non possono trascurare il lavoro, così accettano un nuovo caso che riguarda il figlio di un cardiochirurgo svanito senza lasciare traccia. Anna non ha dubbi: il ragazzo è stato rapito. Così partono subito le indagini. La città di Spoleto inoltre accoglie i rumors riguardo un misterioso benefattore che ha sparso denaro per tutta la cittadina. Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro che coinvolte tutti i presenti sul posto. Eppure, chi ha organizzato questa messa in scena potrebbe essere una persona molto pericolosa che punta a ferire Don Matteo.

Don Matteo 12 streaming

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.