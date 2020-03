Perchè è stata anticipata la puntata di Don Matteo 12 di giovedì 5 marzo

DON MATTEO 12 PUNTATA ANTICIPATA – Questa sera, martedì 3 marzo 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Don Matteo. Sì, avete capito bene: stasera. La puntata di giovedì 5 marzo infatti è stata anticipata ad oggi, 3 marzo. Per quale motivo è stata anticipata la puntata? Per fare spazio alla semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Napoli e Inter che si giocherà (emergenza coronavirus permettendo) giovedì 5 marzo e sarà visibile in tv in chiaro su Rai 1. Ecco spiegato il cambio di programmazione. Cosa succederà nella puntata in onda stasera? Di seguito qualche anticipazione sulla puntata dal titolo “Non rubare”.

Don Matteo 12, anticipazioni puntata stasera

Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia 16enne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto.

Dove vedere Don Matteo in tv e streaming

Come detto, Don Matteo 12 va in onda su Rai 1 per questa settimana, eccezionalmente, di martedì sera. Sarà possibile seguire la puntata (ed eventualmente rivederla) in streaming su RaiPlay.it.

TUTTE LE NOTIZIE SUL MONDO DELLO SPETTACOLO

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 3 marzo 2020 | Trono classico o over? L’amica geniale 3, il cast: ecco gli attori che non ci saranno più e chi li sostituirà Ascolti tv lunedì 2 marzo 2020: L’amica geniale, GF Vip, Mister Felicità