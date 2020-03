Don Matteo 12, anticipazioni e trama settima puntata | 3 marzo 2020

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA – Questa sera, martedì 3 marzo 2020, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la settima puntata di Don Matteo 12. Messa in onda anticipata rispetto a giovedì 5 a causa della semifinale di Coppa Italia che sarà trasmessa in chiaro sul principale canale della Rai. L’appuntamento di oggi, in prima visione su Rai 1, si intitola Non rubare. Tornano dunque le avventure del prete più famoso della tv, interpretato da Terence Hill, con al suo fianco Nino Frassica, nei panni del Maresciallo Cecchini. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco le anticipazioni complete della puntata di Don Matteo 12, in onda stasera 3 marzo su Rai 1 dalle 21,25.

Don Matteo 12, anticipazioni settima puntata

La puntata di stasera di Don Matteo 12 si intitola Non rubare. Gli episodi di questa nuova stagione, infatti, sono tutti dedicati ai dieci comandamenti. Si tratta del settimo episodio della dodicesima stagione, in onda stasera 3 marzo su Rai 1 dalle 21,25. Nel cast ritroviamo Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi e la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci.

Il maresciallo Cecchini sarà di nuovo al centro della serie. Questa volta il carabiniere vedrà i suoi sentimenti per Elisa minacciati da vicino. La colpa è dell’arrivo del padre di Marco, un uomo affascinante che lo metterà subito alla prova contravvenendo a qualche legge. Per Cecchini sarà un duro colpo assistere alla corte dell’uomo alla sua fidanzata, così deciderà di lasciarla.

Fine della storia? Niente affatto. Cecchini cercherà infatti di vendicarsi a modo suo, fingendo di avere una relazione con Elena Sofia Ricci, guest star della settima puntata di Don Matteo 12.

Intanto, Sofia viene presa di mira dall’ex fidanzato che continua a minacciarla per via di quanto accaduto alla festa. Jordi decide di intervenire per difenderla e colpisce sul volto il ragazzo, ma proprio per questo verrà arrestato per aggressione. Anche se è sempre più vicino a Sara, Marco invece continua a fare una corte spietata ad Anna, che sembra allentare un po’ i freni. L’ombra della PM continua però a incombere sul loro rapporto, visto che Sara farà intuire i suoi sentimenti a Nardi…

Abbiamo visto le anticipazioni della settima puntata di Don Matteo in onda stasera, 3 marzo 2020, su Rai 1. Per chi si fosse perso le precedenti puntate di Don Matteo 12, è possibile recuperarle in streaming e in modalità OnDemand tramite la piattaforma RaiPlay, disponibile su molti device come pc, smartphone, tablet e smart tv.

Potrebbero interessarti Cinquanta sfumature di nero: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Wat Benchamabophit, il tempio della quarta tappa di Pechino Express 2020 Wat Suthat Thepwararam, la quarta tappa di Pechino Express 2020: dove si trova il tempio

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo