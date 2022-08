Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 11 agosto

Questa sera, giovedì 11 agosto 2022, va in onda in prima serata e in replica la decima e ultima puntata di Don Matteo 12. La fiction ha come protagonista Terence Hill, attore che ha poi lasciato la serie TV nel corso della tredicesima stagione (andata in onda fino alla precedente settimana) cedendo il posto a Raoul Bova, subentrato come Don Massimo. Ma, ancor prima di tutti questi stravolgimenti, la dodicesima stagione ha raccontato altre storie intrecciatesi con quella di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata, in onda giovedì 11 agosto 2022 su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama dell’ultima puntata

Il titolo di quest’ultimo episodio è “Non desiderare la roba d’altri”, visto che tutte le puntate di questa dodicesima stagione sono incentrate su uno dei dieci comandamenti. Questa volta il prete interpretato da Terence Hill è chiamato a risolvere un caso davvero misterioso. Sergio La Cava trova infatti all’interno della sua casa il cadavere di una donna. Il Capitano sin da subito crede nella sua innocenza, mentre il pm Marco ha molti dubbi a riguardo e teme che invece Sergio stia nascondendo qualcosa.

Tra i tre infatti si è creato un triangolo morto particolare, anche a livello amoroso, di cui capiremo e sapremo qualcosa in più alla fine di quest’ultima puntata. Tra Anna e Marco sarà tutto finito veramente? Jordi alla fine perdonerà Sofia? Secondo la trama di Don Matteo 12 di stasera, 19 marzo, ci sarà parecchio subbuglio in canonica. A Don Matteo, infatti, è arrivata un’importante proposta nientemeno che dal Papa, che gli chiede di diventare Cardinale. Sarebbe una grande occasione per lui, ma al tempo stesso significherebbe lasciare per sempre Spoleto e tutti i suoi amici. Proprio loro, a cominciare dal maresciallo Cecchini, non la prenderanno molto bene e faranno di tutto per escogitare un piano per far sì che Don Matteo resti al suo posto.

Cercheranno infatti di mettere il parroco più famoso della tv in cattiva luce agli occhi del Nunzio Apostolico giunto appositamente in città. Se non bastasse, il gruppo è già pronto a raggiungere addirittura il Papa a Roma per parlargli. Nel finale di quest’ultima puntata spazio a un’apparizione di Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, il personaggio che interpreta nella fiction ‘Doc – Nelle tue mani’. Infine, le sorti del Capitano saranno appese ad un filo quando qualcuno le sparerà.

Cast

Abbiamo visto la trama della decima e ultima puntata di Don Matteo 12, ma qual è il cast completo? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill è don Matteo

Nino Frassica è il maresciallo Cecchini

Maria Chiara Giannetta è il capitano Anna Olivieri

Maurizio Lastrico è Marco Nardi

Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi

Francesco Scali è Pippo

Pamela Villoresi è Elisa

Dario Aita è Sergio La Cava

Maria Sole Pollio è Sofia

Lino Di Nuzzo è Jordi

Aurora Menenti è Ines

Don Matteo 12 streaming

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.