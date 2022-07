Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 7 luglio

Questa sera, giovedì 7 luglio 2022, va in onda in prima serata e in replica la sesta puntata di Don Matteo 12. La fiction ha come protagonista Terence Hill, attore che ha poi lasciato la serie TV nel corso della tredicesima stagione (andata in onda fino alla precedente settimana) cedendo il posto a Raoul Bova, subentrato come Don Massimo. Ma, ancor prima di tutti questi stravolgimenti, la dodicesima stagione ha raccontato altre storie intrecciatesi con quella di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni della sesta puntata, in onda giovedì 7 luglio 2022 su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della sesta puntata

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, nella quinta puntata di Don Matteo 12, dal titolo Non commettere adulterio, per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio. In Caserma ci si ritrova tra le mani un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo arrivato dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web affidandosi a dei tutor d’eccezione: i The Jackal.

Don Matteo 12 streaming

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.