Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 30 giugno

Questa sera, giovedì 30 giugno 2022, va in onda in prima serata e in replica la quinta puntata di Don Matteo 12. La fiction ha come protagonista Terence Hill, attore che ha poi lasciato la serie TV nel corso della tredicesima stagione (andata in onda fino alla precedente settimana) cedendo il posto a Raoul Bova, subentrato come Don Massimo. Ma, ancor prima di tutti questi stravolgimenti, la dodicesima stagione ha raccontato altre storie intrecciatesi con quella di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata, in onda giovedì 30 giugno 2022 su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della quinta puntata

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, nella quinta puntata di Don Matteo 12, dal titolo Non uccidere vedremo Nada, una ragazza di origine ucraina, ricoverata d’urgenza in ospedale. La giovane è stata investita nella notte da un furgoncino. Qualcuno accusa proprio Don Matteo di essere il responsabile. Anna (Maria Chiara Giannetta), invece, va al matrimonio della cugina con Sergio. Intanto a Spoleto c’è grande fermento per l’evento dell’anno: l’arrivo del Papa. Tutti i cittadini vogliono fare qualcosa di personale per questo momento speciale e pure Cecchini (Nino Frassica) che decide di cucinare l’asado argentino allevando di persona un maialino. È così orgoglioso dell’animale che decide di mostrarlo a tutti portandolo al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma un giorno non lo trova più, che fine avrà fatto?

Don Matteo 12 streaming

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.