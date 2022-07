Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata, 28 luglio

Questa sera, giovedì 28 luglio 2022, va in onda in prima serata e in replica l’ottava puntata di Don Matteo 12. La fiction ha come protagonista Terence Hill, attore che ha poi lasciato la serie TV nel corso della tredicesima stagione (andata in onda fino alla precedente settimana) cedendo il posto a Raoul Bova, subentrato come Don Massimo. Ma, ancor prima di tutti questi stravolgimenti, la dodicesima stagione ha raccontato altre storie intrecciatesi con quella di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni dell’ottava puntata, in onda giovedì 28 luglio 2022 su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama dell’ottava puntata

Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente. Mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza, il sacerdote si chiude nel mutismo. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che, a causa di una “piccola bugia”, è convinta che il nipote sia un sacerdote.

Cast

Abbiamo visto la trama dell’ottava puntata di Don Matteo 12, ma qual è il cast completo? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill è don Matteo

Nino Frassica è il maresciallo Cecchini

Maria Chiara Giannetta è il capitano Anna Olivieri

Maurizio Lastrico è Marco Nardi

Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi

Francesco Scali è Pippo

Pamela Villoresi è Elisa

Dario Aita è Sergio La Cava

Maria Sole Pollio è Sofia

Lino Di Nuzzo è Jordi

Aurora Menenti è Ines

Don Matteo 12 streaming

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.