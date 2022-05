Don Camillo e l’onorevole Peppone: tama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 14 maggio 2022, va in onda in prima serata su Rete 4 Don Camillo e l’onorevole Peppone, un film del 1955 che propone per la terza volta Fernandel e Gino Cervi come protagonisti. Diretto da Carmine Gallone, scelto poi per dirigere anche il quarto, il film dura circa 97 minuti. Di seguito vediamo qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

Ci troviamo in un paesino della bassa emiliana, dove il sindaco Peppone è in costante conflitto con Don Camillo, anche se segretamente nutrono una certa simpatia l’uno per l’altro. Durante il periodo elettorale le tensioni diventano ancora più forti, soprattutto perché Peppone si candida a deputato.

Don Camillo e l’onorevole Peppone: il cast del film

Ma chi fa parte del cast del film? Vediamo di seguito l’elenco completo di attori e attrici con i relativi personaggi:

Fernandel: don Camillo

Gino Cervi: Peppone

Claude Sylvain: Clotilde

Leda Gloria: Maria, moglie di Peppone

Saro Urzì: il Brusco

Umberto Spadaro: Bezzi, il contadino

Marco Tulli: lo Smilzo

Memmo Carotenuto: lo Spiccio

Giovanni Onorato: il Lungo

Carlo Duse: il Bigio

Aldo Vasco: il mezzadro Tasca

Guido Celano: il maresciallo

Luigi Tosi: il Pretore

Manuel Gary: avv. Cerratini, delegato del PCI

Mario Siletti: avv. Stiletti, l’esaminatore

Gaston Rey

Gustavo De Nardo

Stefano Alberici

André Hildebrand

Renzo Giovampietro

Spartaco Pellicciari

Giuseppe Vinaver

Lamberto Maggiorani

Vincent Barbi

Enrico Canestrini

Giuseppe Varni

Eugenio Maggi

Streaming e TV

Dove vedere in diretta tv e live streaming Don Camillo e l’onorevole Peppone? Il film viene trasmesso stasera – sabato 14 maggio 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Come accedervi? Facile: è sufficiente accedere con mail o social network come Google o Facebook. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.