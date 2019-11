Domenica Live, le anticipazioni della puntata in onda il 10 novembre 2019: gli ospiti

Arriva un altro appuntamento con Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso e che ogni domenica intrattiene tantissimi italiani nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Tanti sono gli ospiti attesi nel salotto di Barbarella, che per il suo appuntamento serale ha abbandonato la domenica sera per arrivare in prima serata di lunedì.

Ma quali sono le anticipazioni di questo pomeriggio? Vediamo di seguito gli ospiti del 10 novembre 2019 a Domenica Live.

Domenica Live, le anticipazioni e gli ospiti del 10 novembre 2019

Nel pomeriggio del 10 novembre, nel salotto di Domenica Live vedremo diversi ospiti guidati da Barbara D’Urso in una puntata ricca di sorprese e interviste.

A partire dalle ore 17:20, potrete assistere a interviste ed esclusive che sono gli ingredienti principali di questa puntata di Domenica Live.

Quali sono gli ospiti del pomeriggio? La padrona di casa accoglierà per la prima volta Margherita, la mamma di Nadia Toffa, la quale si racconterà in un’intensa intervista.

E, sempre in esclusiva dalla mitica e instancabile Barbarella, ci saranno anche Manuela Arcuri e il fratello Sergio; quest’ultimo, insieme alla compagna Valentina, presenteranno al pubblico di Canale 5 la loro piccola neonata (di appena un mese).

Tra gli ospiti di Domenica Live, questo pomeriggio vedremo anche Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria di sei anni che interpreteranno tutti insieme il film “Dirty Dancing” nel torneo “Domenica Alive”.

Anche per questo appuntamento pomeridiano non mancherà l’appuntamento con la “busta choc”: la puntata del 10 novembre prevede in realtà un vero e proprio scoop con documenti fotografici esclusivi: l’aveva già annunciato Barbara D’Urso nel venerdì di Pomeriggio 5. Ma a chi si riferirà? A chi si riferiranno quei documenti?

La mitica Barbarella in questa nuova stagione televisiva è tornata in campo con tre programmi al seguito: oltre a Domenica Live, la vediamo protagonista di Pomeriggio 5 (dal lunedì al venerdì) e di Live Non è la D’Urso (in onda il lunedì sera).

Domenica Live vi aspetta domenica 10 novembre 2019 alle ore 17:30 su Canale 5.