Domenica In, Toni Servillo lascia lo studio. Imbarazzo di Mara Venier: “Ti chiedo scusa”

Toni Servillo era atteso come ospite nella puntata di Domenica In di ieri, domenica 12 gennaio. L’attore si è regolarmente presentato nel dietro le quinte, ma ha lasciato lo studio poco prima di essere chiamato davanti alle telecamere da Mara Venier. L’imprevista uscita di scena ha colto in imbarazzo la conduttrice.

Servillo era stato invitato insieme al duo comico Ficarra e Picone per promuovere il nuovo film di Roberto Andò, L’Abbaglio, ma domenica aveva in programma anche di andare in scena al Teatro Argentina con lo spettacolo Tre modi per non morire.

Alla fine, per colpa di un ritardo nella scaletta di Domenica In, si sono presentati davanti a Mara Venier solo Ficarra e Picone. Servillo, hanno spiegato i due attori comici siciliani, “era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre”.

“Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare”, hanno garantito Ficarra e Picone: “Ci sono state incomprensioni di orario, ma tra meno di un’ora ha uno spettacolo al Teatro Argentina”.

Mara Venier, visibilmente dispiaciuta, ha replicato: “Pensavo dovesse andare via per le 16.15, invece erano le 15.45. Mo’ vado a Teatro Argentina e lo aspetto all’uscita”. “Ma era arrabbiato? Speriamo di no”, ha chiesto ai suoi ospiti.

In seguito la conduttrice ha contattato telefonicamente in diretta: “Io ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa!”, ha detto Servillo.

L’attore, da parte sua, ha teso una mano a Venier: “Non fa niente, Mara”, l’ha rassicurata: “A me dispiace molto, ma io tra meno di un’ora inizio lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione”.

