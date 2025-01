Ferragni pubblica una foto di spalle, ma non è sua. L’autrice le scrive: “Ecco cosa mi ha risposto”

Chiara Ferragni è stata accusata di aver spacciato su Instagram come propria la foto di un content creator francese. La reazione degli utenti è stata tanto veemente da spingerla a bloccare i commenti. L’autrice dell’immagine lo è venuta a sapere e le ha chiesto spiegazioni e alla fine, per risolvere la questione, l’influencer cremonese da oltre 28 milioni di follower l’ha taggata nel post.

Lo scatto è stato pubblicato da Ferragni sul proprio profilo all’interno di un carosello fotografico composto da venti immagini di vario tipo: selfie di se stessa, paesaggi, momenti di vita quotidiana. La carrellata è accompagnata dalla frase “May the wars you fought in your past be the wins you celebrate in your future”, che tradotta in italiano significa “Possano le guerre che hai combattuto nel tuo passato essere le vittorie che festeggi nel tuo futuro”.

Tra le foto condivise ce n’è una una che ritrae una donna bionda di spalle che porta in braccio una bambina, anche lei di spalle, che ha suppergiù la stessa età di sua figlia Vittoria. A prima vista sembra proprio uno scatto dell’influencer insieme alla secondogenita, ma alcuni utenti quell’immagine l’avevano già vista.

Si tratta di un fotogramma tratto da un video condiviso il 30 dicembre scorso da Iris De Richemont, una content creator parigina con circa 5mila follower.

In realtà quello non è l’unico scatto non originale pubblicato da Ferragni nel carosello, dove compare anche la foto di una tenda montata in un bosco con un falò acceso in primo piano: in questo caso l’immagine è di Genelle Seldon, influencer statunitense da 437mila follower, che l’ha condivisa sul suo profilo lo scorso settembre.

Ferragni è finita quindi nel mirino di diversi utenti di Instagram, che l’hanno accusata di essersi impossessata di foto non sue ingannando il pubblico. L’imprenditrice digitale è intervenuta bloccando i commenti e ha tentato di chiudere la polemica taggando nelle immagini le rispettive autrici.

Iris De Richemont le ha scritto in privato e ha raccontato a Fanpage come è andata la conversazione con Ferragni: “Alcuni follower – dice – hanno iniziato a taggarmi nei suoi commenti, dicendo che quella non era lei, e mi hanno anche inviato la foto in direct, nei messaggi personali. Quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c’era una foto di mia figlia nel suo carosello di foto sono rimasta sorpresa”.

“La gente continua a dirmi che abbia finto di essere me, non so cosa pensare”, continua De Richemont. Ferragni, spiega, “non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto: le ho inviato un messaggio chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto, ma Internet è uno spazio libero e quindi le ho scritto un dm (messaggio privato, ndr) chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto. Mi ha risposto dicendo che aveva pubblicato la foto perché era puramente fonte di ispirazione”.

“Quando qualcuno ripubblica le mie foto o i miei video è emozionante e bello, è il gioco dei social media”, concluda la parigina senza alimentare la polemica. “Ma bisogna assicurarsi di menzionare sempre il creator originario per evitare di mettersi nei guai. So che [Ferragni, ndr] ha avuto un anno difficile, ma credo che il suo post parlasse di redenzione, quindi che il 2025 sia l’anno di ripresa per tutti”.