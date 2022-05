Domenica In Show: gli ospiti del programma di Mara Venier

Mara Venier torna in prima serata e lo fa per festeggiare i grandi traguardi raggiunti al timone di Domenica In. Il suo nuovo show approda in prima serata sul canale principale di Viale Mazzini venerdì 27 maggio 2022 e, per la grande serata, ci saranno tantissimi ospiti. Domenica In Show è una prima serata presentata come una grande festa del programma della domenica pomeriggio che, da anni, accompagna gli italiani. Ma non si tratta di un addio, bensì di un arrivederci. Mara Venier si prende una meritata pausa per tornare in onda l’anno prossimo, con il palinsesto autunnale/invernale. In molti temevano che questo sarebbe stato l’ultimo anno di zia Mara alla guida del programma, ma la diretta interessata ha spiegato che non andrà da nessuna parte, quindi nulla da temere. Per festeggiare gli importanti traguardi raggiunti la domenica pomeriggio, zia Mara ha voluto attorno a sé tantissimi ospiti. Scopriamo di chi si tratta.

Ospiti

A spiegare chi prenderà parte al programma è stata proprio Mara Venier e l’ha spifferato nello studio di Che Tempo Che Fa, chiacchierando con Fabio Fazio. Anch’egli invitato, ma mai pervenuto per i troppi impegni. Mara ha rinnovato l’invito, anche per la prossima edizione di Domenica In. Ma, tra i nomi confermati di Domenica In Show, spiccano sicuramente volti ben noti al pubblico di Rai 1 come Renzo Arbore. Quest’ultimo, a detta di Mara Venier, le preparerà un regalo da scartare in diretta. Tra gli altri ospiti figura il regista Ferzan Ozpetek protagonista di un momento con Luciana Lettizzetto che però sarà in collegamento. Poi troveremo anche Gigi D’Alessio, Il Volo e Ornella Vanoni. Altra grande ospite di Domenica In Show è Alessia Marcuzzi, che torna dopo tanto tempo su Rai 1. Secondo un’indiscrezione di Blogo, dovrebbe esserci anche Stefano De Martino.

Domenica In Show streaming

Dove vedere Domenica In Show in diretta TV e live streaming? Il programma condotto da Mara Venier arriva in prima serata, dalle ore 21:25, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD. Se invece vi interessa la diretta in streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.