Domenica In Sanremo 2024: chi sono i giornalisti sul palco dell’Ariston

Chi sono i giornalisti che prendono parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2024 in onda oggi, 11 febbraio, su Rai 1 con Mara Venier alla conduzione? Durante la puntata di oggi sul palco dell’Ariston si alterneranno tantissimi ospiti. In primis tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora. A porgli le domande saranno la conduttrice e alcuni ospiti e giornalisti.

In particolare, tra gli altri, si avvicenderanno: Lino Banfi, Francesco Paolantoni, Enrica Bonaccorti, Gabriele Cirili, Andrea Delogu, Vera Gemma, Luca Tommasini, Marino Bartoletti, Pino Strabioli, Paolo Giordano, Luca Dondoni, Emanuela Castellini, Andrea Lanfranchi, Mauro Situra, Beppe Angiolini e tanti altri.

Ospite d’eccezione Riccardo Cocciante, che si esibirà dal vivo con “Bella senz’anima”, brano di successo del 1974. Tutti i giornalisti porranno le loro domande ai vari cantanti. Saranno quindi affrontati diversi temi, polemiche e curiosità legate agli artisti e alla gara. Previsti quindi colpi di scena e, forse, qualche diverbio.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono i giornalisti e ospiti di Domenica In Sanremo 2024, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, 11 febbraio 2024, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20. La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.