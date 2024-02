A che ora inizia Domenica In Sanremo 2024: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Domenica In Sanremo 2024, il programma condotto da Mara Venier in diretta dal teatro Ariston? La messa in onda dello show, in cui si esibiranno tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora, è prevista a partire dalle ore 14. Il talk Rai andrà in onda fino alle ore 20. La durata complessiva sarà quindi di circa 4 ore e 45 minuti. I vari artisti si confronteranno con la conduttrice e con i vari ospiti che prenderanno posto sul palco.

Cantanti

Quali sono i cantanti che prenderanno parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2024? Ecco la lista completa:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Domenica In Sanremo 2024, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 11 febbraio 2023, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.