Domenica In Sanremo 2023: quando ci sarà (canta) Lazza, a che ora

Quando ci sarà (a che ora) Lazza a Domenica In – Speciale Sanremo 2023 in onda oggi, 12 febbraio, su Rai 1? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, vogliono vedere il cantante protagonista del Festival. Una risposta ufficiale e pubblica al momento non c’è. L’artista, presumibilmente, essendo arrivato secondo in classifica, dovrebbero apparire sul palco intorno alle ore 18 – 18,10, ma è solo un orario di massima. Non sono infatti escluse sorprese con una sua apparizione ed esibizione in “anticipo”. Il programma – ricordiamo – chiude alle ore 18,45.

Oggi pomeriggio, oltre a Lazza, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo:

Marco Mengoni, Ultimo, Mr Rain, Lazza, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Colapesce e Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma Cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, Gianmaria, Olly, Anna Oxa, Will, Shari e Sethu.

Streaming e tv

Dove vedere Domenica In – Speciale Sanremo 2023? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 18,45 e sarà interamente incentrata sul Festival di Sanremo 2023.

Dove vedere la puntata in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.