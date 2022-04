Domenica In, Sabrina Ferilli non risponde a Mara Venier: imbarazzo in studio

Attimi di imbarazzo in studio durante l’ultima puntata di Domenica In in onda il pomeriggio della domenica di Pasqua. Protagoniste la padrona di casa, Mara Venier, e l’ospite Sabrina Ferilli. Nel bel mezzo del dialogo la conduttrice ha dovuto affrontare un piccolo fuoriprogramma: la Venier ha fatto una domanda alla Ferilli che però è stata a lungo in silenzio. Il motivo? Il collegamento aveva evidentemente dei problemi. A confermarlo, dopo la sollecitazione della conduttrice per avere una risposta, la stessa attrice che ha detto: “Aspetta… non ti avevo sentito… che mi hai fatto una domanda?”. Immediato l’intervento comico di Pieraccioni presente per presentare il suo film a cui ha preso parte anche la Ferilli. “Te non riesci a parlare, lei non ci sente… è il massimo”, ha detto ironizzando l’attore e regista, riferendosi alla voce della Venier che ha iniziato la trasmissione con la voce roca.