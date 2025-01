Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 5 gennaio 2025

Torna oggi, 5 gennaio 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 5 gennaio 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 5 gennaio

La puntata si aprirà con Paolo Fox e con le attese previsioni zodiacali per il mese di gennaio 2025. A commentarle sei coppie famose: l’attore Francesco Pannofino e la moglie Emanuela, la conduttrice Rosanna Lambertucci e il marito Mario, il giornalista Alan Friedman e la moglie Gabriella, il ballerino Simone Di Pasquale e la compagna Maria, l’attrice Rosanna Banfi e il marito Fabio, il cantante Francesco Merola e la moglie Marianna Mercurio. A seguire una lunga intervista all’attrice e produttrice Edwige Fenech, che ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera.

Tra gli ospiti ci sarà anche Nek, che proporrà alcuni dei suoi brani più celebri, come “Laura non c’è” presenterà il programma televisivo “Dalla strada al palco”, un progetto dedicato ai talenti emergenti che lo vedrà tornare sul piccolo schermo insieme a Bianca Guaccero a partire dal 10 gennaio.

Spazio anche alla musica napoletana, con Francesco Merola, figlio dell’indimenticato Mario Merola, accompagnato dalla moglie Marianna Mercurio. In occasione del decennale della scomparsa di Pino Daniele, sarà in studio il giornalista e scrittore Pietro Perone, autore del libro Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica. Infine, monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, presenterà il libro “Carlo Acutis, sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi”, dedicato alla figura del giovane beato Carlo Acutis.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 5 gennaio 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.