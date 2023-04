Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 30 aprile 2023

Torna oggi, 30 aprile 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 30 aprile 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 30 aprile

Oggi, 30 aprile 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando con le stelle, che sarà protagonista di una bella chiacchierata con Mara Venier, anche per parlare della sua lotta contro la malattia. Ci saranno poi a sorpresa alcuni dei protagonisti dello show di Milly Carlucci. Spazio poi al cinema con l’amatissima attrice Claudia Gerini. La protagonista di “Sono pazzo di Iris Blond” ha appena scritto un libro dal titolo “Se chiudi gli occhi”, in cui parla anche della sua vita privata e sentimentale, come il flirt con Carlo Verdone.

Ci sarà poi un commovente ricordo e omaggio di Mia Martini: in studio la sorella Leda Bertè ed il cantautore Enzo Gragnanello con cui Mimì ha avuto un lungo e prolifico sodalizio artistico. E ancora ospiti di questa puntata la coppia Laura Chiatti e Marco Bocci e per la musica Alberto Bertoli, figlio del grande ed indimenticato Pierangelo Bertoli. Collegamenti poi con piazza Plebiscito a Napoli per quella che potrebbe essere la grande festa scudetto del Napoli.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 30 aprile 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.