Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 3 marzo 2024

Torna oggi, 3 marzo 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 3 marzo 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 3 marzo

Oggi, 3 marzo 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. In primo piano il grande ritorno in tv di Barbara D’Urso, dopo la brusca interruzione con Mediaset. Sarà dunque una lunga chiacchierata fra Mara Venier e Barbara D’Urso, dove verranno toccati tutti i temi riguardanti gli aspetti professionali e personali dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Spazio poi all’attrice Luisa Ranieri, che torna in tv su Rai 1 da domani sera con la nuova stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. C’è poi Alessandro Cattelan che parlerà di se stesso e del suo varietà di seconda serata di Rai2 Stasera c’è Cattelan, a cui si aggiungeranno alcune prime serate. Infine ci sarà il grande regista Michele Guardì, che avrà modo di parlare e di presentare al pubblico il suo libro “La ciantona”, un romanzo giallo. Ci saranno in studio alcuni amici pronti ad omaggiarlo.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 3 marzo 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.