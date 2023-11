Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 26 novembre 2023

Torna oggi, 26 novembre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 26 novembre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 26 novembre

Oggi, 26 novembre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Mara Venier ospita una star della musica italiana, Laura Pausini. Una delle nostre cantanti più celebri e fra le più apprezzate del mondo, che recentemente ha vinto un importante premio in America Latina. Un’occasione per ripercorrere la sua straordinaria carriera, partita con la vittoria al Festival di Sanremo 1993. Spazio poi ad un grande attore e regista come Antonio Albanese, in questi giorni nelle sale con il film Cento domeniche. La puntata finirà in anticipo, per lasciare spazio dalle 15.50 alla finale di Junior Eurovision Song Contest.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 26 novembre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.