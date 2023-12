Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 24 dicembre 2023

Torna oggi, 24 dicembre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 24 dicembre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 24 dicembre

Oggi, 24 dicembre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con Christian De Sica, attualmente protagonista della serie “Gigolò per caso” diretta da Eros Puglielli per Prime Video. Per parlare della serie anche Pietro Sermonti. Lo spazio musicale è rappresentato dalla vulcanica Marcella Bella, che ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo Etnea. E ancora Paola e Chiara che presenteranno il loro nuovo singolo dal titolo “Solo mai”. Le sorelle Iezzi saranno anche le conduttrici del Prima Festival a Sanremo. Tra gli ospiti di oggi anche Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticato Pierangelo Bertoli.

In questa puntata della vigilia di Natale ci sarà anche Max Giusti e il mago Gaetano Triggiano. Spazio poi alla cucina natalizia con il prestigioso pasticciere Ernst Knam, per consigliarci irresistibili dolci natalizi. Uno spazio molto bello e intenso ci sarà con Don Antonio Mazzi, un caro amico di Domenica In e di Mara Venier. Si parlerà del suo libro “Nel nome del padre”, insieme a Aldo Cazzullo, Andrea Sannino ed alcuni ragazzi. E ancora una lunga intervista al conduttore di BellaMà Pierluigi Diaco.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 24 dicembre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.