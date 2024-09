Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 22 settembre 2024

Torna oggi, 22 settembre 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 22 settembre 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 22 settembre

La puntata si aprirà con un’ampia intervista a Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito nel 2022 da una grave ischemia. Al suo fianco in questo racconto ci saranno la moglie Laura Speranza e il figlio Andrea.

La puntata proseguirà con la partecipazione del comico e attore Enrico Brignano, ospite di Mara Venier per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, I 7 Re di Roma, col quale debutterà al Teatro Sistina di Roma il prossimo 8 ottobre. Dopo le prime date romane, Brignano porterà lo spettacolo in giro per l’Italia, da Torino e Padova a dicembre, passando per Bologna, Bari, Napoli, Milano, Firenze e Catania nei primi mesi del 2025.

Lo scorso 20 settembre Sophia Loren ha compiuto 90 anni e oggi Mara Venier ha confezionato uno speciale omaggio in studio con un parterre di ospiti composto da Alessandra Mussolini, la giornalista Silvana Giacobini, l’attore Giancarlo Giannini ed Eleonora Brown, l’attrice che recitò con Sophia Loren nel film La Ciociara del 1960 che valse, a Loren, l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Nel corso di questa seconda puntata di Domenica In ci sarà spazio anche per la musica con Marco Masini, il cantautore di Firenze che il 18 settembre ha compiuto 60 anni. Masini sarà ospite in studio per cantare alcuni dei suoi grandi successi, da T’innamorerai a Ci vorrebbe il mare, oltre a proporre il suo nuovo singolo uscito in questi giorni, Allora ciao.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 22 settembre 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.