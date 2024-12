Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 22 dicembre 2024

Torna oggi, 22 dicembre 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 22 dicembre 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 22 dicembre

Ospite della puntata Ferzan Ozpetek, il regista turco che presenterà il suo nuovo film, Diamanti, uscito nelle sale lo scorso 19 dicembre. Il regista parlerà della pellicola insieme alle attrici protagoniste: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Lunetta Savino, Paola Minaccioni, Vanessa Scalera, Anna Ferzetti, Milena Mancini e Carla Signoris.

E ancora, ospite in studio il ballerino Angelo Madonia, che racconterà la sua verità su quanto accaduto a Ballando con le Stelle.

Christian De Sica, Isabella Ferrari e Francesco Bruni saranno ospiti in studio per raccontare il loro ultimo film, Cortina Express, mentre Vincenzo Salemme interverrà in collegamento.

Infine, la trasmissione si conclude con l’intervista a Nico Acampora, ideatore del progetto d’inclusione “Pizzaut”, dedicato ai ragazzi autistici e alle loro famiglie, e con l’arrivo in studio di Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 22 dicembre 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.