Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 21 aprile 2024

Torna oggi, 21 aprile 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 21 aprile 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 21 aprile

Oggi, 21 aprile 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con Simone Annichiarico, il figlio di Walter Chiari, che nascenca 100 anni fa. Simone ha parlato diffusamente del suo papà nel libro da lui scritto, insieme a Michele Sancisi dal titolo “100% Walter. Chiari biografia di un genio irregolare”. Dopo l’incontro con Simone è previsto un talk sulla figura di Walter Chiari con Michele Sancisi (autore del libro insieme a Simone). Quindi Candida Morvillo, Patrizia Caselli ed Enrica Bonaccorti. E ancora la cantante BigMama, che eseguirà il suo nuovo singolo dal titolo “Cento occhi”. Barbara Alberti presenta il suo nuovo libro “Tremate Tremate”. E ancora i Negramaro per presentare il nuovo singolo “Luna piena”. Chiuderà la puntata l’incontro con l’attrice Vittoria Puccini, fra i protagonisti del film di Daniele Lucchetti “Confidenza”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 21 aprile 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.