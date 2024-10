Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 20 ottobre 2024

Torna oggi, 20 ottobre 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 20 ottobre 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 20 ottobre

La puntata di oggi, 20 ottobre, si aprirà con un momento di confronto su Ballando con le stelle. Ci saranno i concorrenti I Cugini Di Campagna (eliminati ieri sera), Alan Friedman e Massimiliano Ossini insieme ai loro maestri di ballo, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen. Ad alimentare il dibattito sul programma ci saranno gli opinionisti Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi.

In studio da Mara Venier nella puntata di oggi di Domenica In ci sarà poi il giornalista Piero Marrazzo, che sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la sua vicenda personale raccontata nel libro pubblicato in questi giorni dal titolo Storia senza eroi, all’interno del quale sono presenti anche tre lettere inedite delle figlie Giulia, Diletta e Chiara.

Ci saranno poi due personaggi napoletani che hanno dedicato le loro ultime fatiche proprio all’amata città. Nino D’Angelo oltre a raccontarsi tra vita privata e professionale, canterà Bella, dedicata a Napoli. Ci sarà poi Paolo Sorrentino regista del film Parthenope, in uscita il 24 ottobre, dedicato proprio alla città di Napoli attraverso la storia di una ragazza e la sua esplorazione della vita. Infine Mara Venier incontrerà Claudio Gioè che sarà Mike Bongiorno nella miniserie Mike in onda il 21 e 22 ottobre su Rai 1. La fiction è ovviamente dedicata alla storia personale e lavorativa dello storico presentatore di cui proprio quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 20 ottobre 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.