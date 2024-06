Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 2 giugno 2024

Torna oggi, 2 giugno 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 2 giugno 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 2 giugno

Ultima puntata della stagione per Domenica In. In primo piano la musica con Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano parlerà del suo nuovo album, Fra, di cui canterà proprio il singolo che prende il nome dal disco. Inoltre il 13 giugno su Rai 1 sarà protagonista da Piazza Plebiscito a Napoli dello show “Gigi, uno come te – L’emozione continua”. Tanti gli ospiti che saranno con lui sul palco. Spazio a Rosario Miraggio con il singolo “Nudi per strada“. Per il cinema Christian De Sica e Angela Finocchiaro per il film “Ricchi a tutti i costi” disponibile dal 4 giugno sulle piattaforme. E ancora musica con Roby Facchinetti che parlerà del suo libro “Che spettacolo è la vita“, quindi canterà il pezzo “Rinascerò Rinascerai”, scritto durante il periodo più drammatico del Covid.

Ancora cinema con Valeria Golino, stavolta nelle vesti di regista del film “L’arte della gioia” tratto dal romanzo postumo di Goliarda Sapienza. Con lei le attrici Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia. Infine per chiudere la puntata Cristiano Malgioglio, che presenterà, con tanto di balletto dedicato, il suo singolo per l’estate “Fernando”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 2 giugno 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.