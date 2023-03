Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 19 marzo 2023

Torna oggi, 19 marzo 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 19 marzo 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 19 marzo

Oggi, 19 marzo 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Come sempre ci saranno tanti ospiti. Essendo la festa del papà, in studio ci saranno tanti padri vip, accompagnati dai loro figli. Si parte con Pupo, che sarà accompagnato dalla figlia Clara. Il cantante si esibirà insieme alla figlia cantando il brano “Centro del mondo”. Previsto inoltre un collegamento con le altre due figlie di Pupo, Ilaria e Valentina.

A Domenica In anche Vittorio Sgarbi, con le figlie Evelina e Alba, per un ritratto inedito del celebre critico d’arte. E ancora un grande amico di Mara Venier, Al Bano, insieme ai figli Yari e Jasmine Carrisi. Albano canterà il brano “Ciao papà”, da lui dedicato al papà Carmelo e naturalmente a tutti i padri. Il cantante pugliese si esibirà poi in un medley dei suoi più grandi successi, accompagnato al pianoforte dall’inseparabile maestro Alterisio Paoletti.

Ricordando poi Little Tony, in studio con Mara Venier la figlia Cristiana Ciacci, insieme ai suoi cinque figli Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia. Cristiana canterà, insieme alla sua band “Little Tony family”, alcuni dei successi del papà, fra i quali “La spada nel cuore” e “Quando vedrai la tua ragazza”, oltre al mitico “Cuore matto”. Infine per la pagina musicale la coppia Nek e Francesco Renga, in concerto a settembre insieme all’Arena di Verona, che si esibiranno con due dei loro maggiori successi, “Fatti avanti amore” e “La tua bellezza”, oltre che con il nuovo singolo “L’infinito più o meno”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 19 marzo 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.