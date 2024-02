Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 18 febbraio 2024

Torna oggi, 18 febbraio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 18 febbraio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 18 febbraio

Oggi, 18 febbraio 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte parlando ancora del Festival di Sanremo, dopo le polemiche per il comunicato dell’ad Rai letto durante la scorsa puntata. In studio Mr. Rain, Il Tre, Reng e Nek, i Ricchi e Poveri. Mara Venier ha anche invitato Dargen D’Amico, dopo il caso di una presunta censura sempre nella puntata di domenica scorsa, ma al momento non sembra confermata al sua presenza. Spazio poi a Sabrina Ferilli, che torna in Rai con la fiction Gloria in onda da domani. Con lei anche Sergio Assisi, nel cast della fiction.

Ci saranno poi alcuni protagonisti di Mare Fuori, tornato su Rai 2 con la quarta stagione: Carmine Recano (in Mare Fuori è Massimo Esposito), Vincenzo Ferrera (Giuseppe “Beppe” Romano), Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) e Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo).

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 18 febbraio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.